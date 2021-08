NOS content is beschikbaar op het streaming platform NPO Start. Dat is compatibel met:

[nl-NL] What devices can I watch NOS content on?

Meestal niet. Weliswaar kunnen alle VPN's mogelijk uw internetverbinding vertragen, maar ExpressVPN is een van de snelste, dus gebruikers merken het verschil maar zelden. In bepaalde gevallen kan het gebruiken van een VPN om NOS content te streamen uw videokwaliteit zelfs verhogen, vooral als uw internetprovider uw bandbreedte voor streamingdiensten heeft afgeknepen .

Ja. De NOS gebruikt het streaming platform NPO Start, dat een gratis en anoniem abonnement aanbiedt - u hoeft alleen te verbinden met een ExpressVPN server in Nederland om te kunnen streamen. U hoeft niet eens een account aan te maken! NPO Start biedt twee andere abonnementsvormen die extra diensten ontsluiten; het betaalde abonnement NPO Start Plus biedt voor een maandelijks bedrag een ervaring zonder reclame en met kijken in HD.

Jazeker! De supersnelle ExpressVPN servers in Nederland bieden veilige, anonieme toegang om NOS content te streamen. Een VPN helpt u ook om toegangsbeperkingen te omzeilen die zijn ingesteld door uw school , kantoor of openbare wifinetwerken , en verslaat afknijpen door uw internetprovider waar uw verbinding last van kan hebben.

ExpressVPN is een VPN dienst die niet bedoeld is om te gebruiken als manier om copyrights te omzeilen. Lees de Leveringsvoorwaarden van ExpressVPN en de Gebruikersvooraarden van de NOS en NPO voor meer informatie.

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) is de grootste publieke uitzendorganisatie in Nederland. Ze gebruiken het streaming platform van de Nederlande Publieke Omroep (NPO), NPO Start, om onpartijdig, onafhankelijk en de klok rond verslag te doen van nieuws, sport en internationale gebeurtenissen.

De NOS is in Nederland de grootste publieke zendgemachtigde. Neem ExpressVPN om veilig het laatste nieuws te horen met de dag en nacht NOS nieuwsuitzendingen, lopende zaken en sportverslagen.

