Hoe deblokkeert u Gmail met een VPN

Deblokkeer Gmail met een VPN

Honderden miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken Gmail als hun primaire e-mail provider. En waarom niet? Het is gratis, biedt veel ruimte, en de integratie met Google apps maakt het een top keuze voor zowel individuele als zakelijke gebruikers.

Maar in sommige landen wordt Gmail geblokkeerd - evenals andere apps en diensten van Google. Dit is erg lastig als u contact wilt blijven houden met mensen, maar ook voor als u productief wilt blijven.

Als Gmail geblokkeerd is, hoe…

kunt u dan in contact blijven met uw vrienden?

deelt u dan belangrijke documenten met uw collega's?

krijgt u dan toegang tot uw sociale en werk-agenda's?

gebruikt u dan Hangouts om met familie in andere landen te chatten?

Het antwoord is eenvoudig - gebruik een VPN.

Maar niet alle VPN's zijn hetzelfde. Wanneer u zich in een land bevindt dat content censureert is het essentieel dat u gebruik maakt van een betrouwbare VPN met een ruime keuze aan servers. Daarom is ExpressVPN de beste keus voor mensen in landen waar Gmail geblokkeerd wordt.