Neem de beste VPN voor online winkelen

Bespaar geld op vluchten

Luchtvaartmaatschappijen staan erom bekend de prijzen van vluchten aan te passen op basis van de locatie van de koper. Gebruik ExpressVPN, begin uw zoektocht vanuit kleinere of minder welvarende landen en werk naar boven toe. Gebruik een wisselkoerscalculator om de prijzen in de gaten te houden, en let er altijd op of belasting is inbegrepen. Dinsdagen en zondagen zijn meestal de goedkoopste dagen voor vliegtickets. Vrijdag is meestal het duurst.

Onthoud dat er geen vaste regels zijn voor het vinden van goedkope vluchten, dus het is het beste om regelmatig terug te komen en zo grondig mogelijk te zijn. U weet nooit welke kortingen u kunt tegenkomen!