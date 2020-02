Waarom wordt Skype geblokkeerd?

Meer dan 300 miljoen mensen gebruiken Skype iedere maand. Skype is een betaalbaar alternatief voor dure internationale gesprekken.

Wie gebruikt Skype?

Skype zorgt ervoor dat miljoenen mensen contact kunnen onderhouden met hun vrienden en familie terwijl ze studeren, werken of in het buitenland op reis zijn. Duizenden bedrijven gebruiken het waarbij mensen hun scherm kunnen delen, instant berichten kunnen sturen, en groepchats en videovergaderingen kunnen hebben met cliënten, klanten en teamleden. En het stelt duizenden mensen in staat om te blijven leren, of ze nou een nieuwe taal aan het leren zijn of hulp krijgen van een expert in een ander land.

Waarom wordt Skype geblokkeerd als mensen er gek op zijn?

In een aantal landen blokkeren of limiteren overheden, telecom-bedrijven en internet-providers VoIP-diensten zoals Skype om de concurrentie te dwarsbomen, verliezen te verkleinen en de controle over de communicatie-markt vast te houden. Op sommige scholen en werkplekken blokkeren systeembeheerders Skype via applicatie-filtering om te voorkomen dat studenten en werknemers bandbreedte gebruiken.

Gebruik een VPN om Skype te deblokkeren.Laat niemand u beperken in uw online communicatie.

