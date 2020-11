Wat is Telegram?

Telegram is een berichten app die bekendstaat om zijn privacy en veiligheidsfuncties. Het is een gratis dienst die op mobiele apparaten en computers gebruikt kan worden. Naast het sturen van berichten kunt u met Telegram foto's, video's en andere bestanden delen met degenen in uw contactlijst. U kunt ook openbare Telegram groepen creëren met een capaciteit tot 200.000 mensen. Met de app kunt u gratis end-to-end versleuteld wereldwijd audiobellen, waardoor u kosten bespaart op bellen naar het buitenland.