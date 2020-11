Deblokkeer Wikipedia overal met een VPN

Waarom wordt Wikipedia geblokkeerd?

Wikipedia is de grootste open-source database ter wereld. Met meer dan 40 artikelen in 303 talen (en dat worden er steeds meer), is het de meest voor de hand liggende plaats om informatie op te zoeken.

Helaas zijn er landen die Wikipedia geheel of gedeeltelijk blokkeren. Dat kan zijn omdat de overheid de content “gevaarlijk” vindt, of omdat ze alleen maar de toegang tot informatie willen beperken.

Als u ergens bent waar Wikipedia wordt gecensureerd kunt u een VPN gebruiken om weer toegang te krijgen.