Hoe reproduceert u uw scherm of zendt u uit via een tv met een VPN

Spiegelen wil zeggen dat u het scherm van uw kleinere apparaat direct op een groot scherm projecteert. Alles dat u op uw apparaat ziet — werkbalken, tijd en datum, batterijstatus, enz. — wordt op de tv weergegeven, en normaal gesproken moet dit apparaat enkel ingesteld zijn op het uitzenden, met actief scherm en zonder andere activiteiten. Er is mogelijk een kleine vertraging tussen wat u op uw apparaat en op uw tv ziet. Als deze beperkingen geen probleem voor u zijn, werkt spiegelen waarschijnlijk goed voor u.

Uitzenden daarentegen is een ingebouwde functie in vele apps en operatiesystemen, waarmee u live streaming kunt projecteren terwijl het apparaat tegelijkertijd voor andere dingen gebruikt of zelfs in slaapstand gezet kan worden. De beeldkwaliteit en snelheid zijn mogelijk beter dan bij spiegelen. Maar deze functie is niet voor alle apps en apparaten beschikbaar en is in bepaalde gevallen zelfs opzettelijk uitgeschakeld door de app-maker of fabrikant van uw apparaat wegens zakelijke redenen.