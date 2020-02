Waarom een VPN voor VoIP gebruiken?

Vrijheid om te bellen

Sommige landen in het Midden-Oosten en Azië blokkeren VoIP diensten zoals Skype en Viber middels een firewall. ExpressVPN deblokkeert VoIP diensten zodat u in contact kunt zijn met familie en vrienden, waar ter wereld u ook bent.

Hogere snelheden

Het toevoegen van een laag sterke encryptie zou normaal gesproken uw verbinding vertraging, maar ExpressVPN's servers zijn supersnel en constant geoptimaliseerd, waardoor u waarschijnlijk geen verschil merkt. Dit zijn de aanbevelingen van Skype voor upload-/downloadsnelheid:

Gesprekstype Minimale snelheid

(uploaden/downloaden) Aanbevolen snelheid

(uploaden/downloaden) Bellen 30kbps / 30kbps 100kbps / 100kbps Videobellen / scherm delen 128kbps / 128kbps 300kbps / 300kbps Videobellen (hoge kwaliteit) 400kbps / 400kbps 500kbps / 500kbps Videobellen (hoge definitie) 1.2Mbps / 1.2Mbps 1.5Mbps / 1.5Mbps Groepsvideo (3 mensen) 128kbps / 512kbps 512kbps / 2Mbps Groepsvideo (5 mensen) 128kbps / 2Mbps 512kbps / 4Mbps Groepsvideo (7+ mensen) 128kbps / 4Mbps 512kbps / 8Mbps

Bespaar geld

Skype, Viber en Google Hangouts bieden allemaal zeer lage internationale beltarieven wanneer u naar mobiele of vaste nummers belt. Dit betekent dat u geld kunt besparen wanneer u VoIP via een VPN tunnel gebruikt in plaats van met uw lokale telecom provider.

Kies de VPN serverlocatie het dichtst bij de persoon waar u mee VoIP praat voor de beste prijzen!

Meer VoIP bescherming

Het versleutelen van uw gehele internetverbinding met 256-bit AES encryptie zorgt ervoor dat uw VoIP-gesprekken beschermd zijn tegen dataretentie door uw provider en/of VoIP dienst provider. Encryptie zorgt er ook voor dat uw data niet bekeken kan worden en uw bandbreedte niet beperkt kan worden gebaseerd op uw internetgebruik.

ExpressVPN encrypteert uw internetverbinding en verbergt uw IP adres, zodat u VoIP diensten kunt gebruiken zoals Skype, Viber en Google Hangouts waar dan ook ter wereld, zelfs in landen waar deze diensten geblokkeerd worden.

