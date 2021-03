Deblokkeer Omegle waar u ook bent met een VPN

Waarom wordt Omegle geblokkeerd?

Er zijn verschillende manieren waarop Omegle voor u geblokkeerd kan worden. Het kan zijn dat u in een land woont of naar een school gaat die de website blokkeert. Het kan ook zijn dat iemand op uw IP adres -huisgenoot, familielid of gewoon een andere klant in het café - de spelregels van Omegle heeft overtreden (al of niet expres) en tijdelijk door de dienst is geband. Omdat het bij Omegle niet verplicht is om op een account in te loggen worden gebruikers geïdentificeerd en gevolgd aan de hand van hun IP adres - dus eigenlijk is het uw IP adres dat wordt geblokkeerd.