NHKを使って無料で自転車レースをオンラインでライブストリーミング
価格：無料
チャンネル：NHK
ジャパンコンソーシアムでは、自転車レースをよく放送しています。よいことは、このストリームは完全に無料で、会員登録も必要ないことです。ご覧になりたい方は、NHKの公式スケジュールをご確認ください。
NHKで自転車レースを視聴する方法：
- ExpressVPNに登録
- 日本のサーバーロケーションに接続
- NHKのウェブサイトを開く
- 無料で視聴を始める！
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ITVを使って無料で自転車レースをオンラインでライブストリーミング
価格：無料
チャンネル： ITV 4
英国のネットワークのITVは、一部の自転車レースを英語でライブ中継します。Zattoo（スイス）またはITV（英国）でライブ中継をご覧いただけます。
公式スケジュールを必ずご確認ください。
VPNでプライベートかつ安全に視聴する方法：
- ExpressVPNに登録
- スイス（Zattoo）や英国（ITV Hub）の安全なサーバーロケーションに接続
- ZattooスイスやITV Hubに登録します。ITV Hubの登録には、有効な英国の郵便番号が必要な場合があります（例：WC1X 0AA）
- 無料で視聴を始める！
ExpressVPNを使ったZattooとITV Hubのストリーミングに関する詳細をご覧ください。
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2023年 自転車レースUCI WorldTourカレンダー
今後の自転車レースの主なイベントをご紹介します。
|EVENT
|DATES
|UAE Tour
|2月20-26日
|Omloop Het Nieuwsblad
|2月25日
|Strade Bianchi
|3月4日
|Paris-Nice
|3月5-12日
|Tirreno-Adriatico
|3月6-12日
|Milan San-Remo
|3月18日
|Volta a Catalunya
|3月20-26日
|Classic Brugge-De Panne
|3月23日
|E3 Saxo Bank Classic
|3月 24日
|Gent-Wevelgem
|3月26日
|Dwars door Vlaanderen
|3月29日
|Tour of Flanders
|4月2日
|Tour of the Basque Country
|4月3-8日
|Paris-Roubaix
|4月9日
|Amstel Gold Race
|4月16日
|La Flèche Wallonne
|4月19日
|Liegé-Bastogne-Liegé
|4月23日
|Tour de Romandie
|4月25-30日
|Eschborn-Frankfurt
|5月1日
|Giro D’Italia
|5月6-28日
|Critérium du Dauphiné
|6月4-11日
|Tour de Suisse
|6月11-20日
|Tour de France
|7月1-23日
|Clasica de San Sebastián
|7月29日
|Tour de Pologne
|7月29 – 8月4日
|2023 UCI Cycling World Championships
|8月3-13日
|Benelux Tour
|8月21-27日
|Vuelta a Espana
|8月26 – 9月17日
|Grand Prix Cycliste de Montréal
|9月10日
|Il Lombardia
|10月7日
|Tour de Guangxi
|10月17日