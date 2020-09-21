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VPNで自転車レースをライブストリーミングする方法

更新済み: 2023/02/06
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NHKを使って無料で自転車レースをオンラインでライブストリーミング

価格：無料

チャンネル：NHK

ジャパンコンソーシアムでは、自転車レースをよく放送しています。よいことは、このストリームは完全に無料で、会員登録も必要ないことです。ご覧になりたい方は、NHKの公式スケジュールをご確認ください。

NHKで自転車レースを視聴する方法：

  1. ExpressVPNに登録
  2. 日本のサーバーロケーションに接続
  3. NHKのウェブサイトを開く
  4. 無料で視聴を始める！

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ITVを使って無料で自転車レースをオンラインでライブストリーミング

価格：無料

チャンネル： ITV 4

英国のネットワークのITVは、一部の自転車レースを英語でライブ中継します。Zattoo（スイス）またはITV（英国）でライブ中継をご覧いただけます。

公式スケジュールを必ずご確認ください。

VPNでプライベートかつ安全に視聴する方法：

  1. ExpressVPNに登録
  2. スイス（Zattoo）や英国（ITV Hub）の安全なサーバーロケーションに接続
  3. ZattooスイスITV Hubに登録します。ITV Hubの登録には、有効な英国の郵便番号が必要な場合があります（例：WC1X 0AA）
  4. 無料で視聴を始める！

ExpressVPNを使ったZattooITV Hubのストリーミングに関する詳細をご覧ください。

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2023年 自転車レースUCI WorldTourカレンダー

今後の自転車レースの主なイベントをご紹介します。

EVENTDATES
UAE Tour2月20-26日
Omloop Het Nieuwsblad2月25日
Strade Bianchi3月4日
Paris-Nice3月5-12日
Tirreno-Adriatico3月6-12日
Milan San-Remo3月18日
Volta a Catalunya3月20-26日
Classic Brugge-De Panne3月23日
E3 Saxo Bank Classic3月 24日
Gent-Wevelgem3月26日
Dwars door Vlaanderen3月29日
Tour of Flanders4月2日
Tour of the Basque Country4月3-8日
Paris-Roubaix4月9日
Amstel Gold Race4月16日
 La Flèche Wallonne4月19日
Liegé-Bastogne-Liegé4月23日
Tour de Romandie4月25-30日
Eschborn-Frankfurt5月1日
Giro D’Italia5月6-28日
Critérium du Dauphiné6月4-11日
Tour de Suisse6月11-20日
Tour de France7月1-23日
Clasica de San Sebastián7月29日
Tour de Pologne7月29 – 8月4日
2023 UCI Cycling World Championships8月3-13日
Benelux Tour8月21-27日
Vuelta a Espana8月26 – 9月17日
Grand Prix Cycliste de Montréal9月10日
Il Lombardia10月7日
Tour de Guangxi10月17日
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