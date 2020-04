VPN vs. desktop remoto

Cos'è un protocollo di desktop remoto (RDP)?

Il desktop remoto, spesso indicato anche come condivisione dello schermo, è un software che ti consente di connetterti a un altro computer e utilizzarlo proprio come se ti trovassi di fronte a esso. Questa funzionalità può essere implementata anche come caratteristica nativa del tuo computer. Gli strumenti più popolari sono Netviewer, LogMeIn, TeamViewer, Citrix o Apple Screen Sharing.

Le applicazioni di desktop remoto vengono utilizzate per la risoluzione di problemi tecnici, ma anche per il lavoro da remoto.

Tutte le sequenze di tasti e i movimenti del mouse devono essere inviati al desktop remoto, che esegue tutti i calcoli. Lo schermo viene quindi rispedito indietro come un'immagine. Per questo motivo, l'esperienza può essere lenta e frustrante anche se si utilizza una connessione internet moderatamente veloce. E il sistema è completamente inutile in assenza di internet.

I desktop remoti vengono utilizzati a volte anche da aziende e uffici di grandi dimensioni e ben strutturati, in cui tutti i dipendenti lavorano in loco. Dato che la rete di un ufficio può essere incredibilmente veloce, gli svantaggi riguardanti le prestazioni di un desktop remoto potrebbero diventare trascurabili a fronte dei vantaggi offerti da un sistema amministrato centralmente.