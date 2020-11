Vuoi conoscere un modo semplice per installare una VPN in meno di 5 minuti?

ExpressVPN è un modo veloce per...

… Proteggere la tua privacy

Quando ti colleghi a ExpressVPN, noi creiamo un tunnel sicuro tra il tuo computer o dispositivo mobile e il sito web verso cui navighi. Ci assicuriamo che i dati che invii e ricevi siano crittografati a 256-bit, anche su Wi-Fi pubblico. Non devi far altro che connetterti.

… Dire addio al buffering video

Stanco di aspettare il caricamento del video? Collegati a qualsiasi server di ExpressVPN per bypassare la limitazione di banda del tuo ISP. Guarda i video con una connessione VPN crittografata, che ti offre privacy, sicurezza e larghezza di banda illimitata.

… Sconfiggere la censura

Se dove ti trovi, siti come Twitter e YouTube vengono censurati, ExpressVPN ti consente di connetterti come se ti trovassi in un altro paese. Con ExpressVPN, puoi connetterti a 160 posizioni di 94 paesi. Così non resterai mai isolato dal resto del mondo.

Si tratta di una soluzione ideale se vivi in un paese in cui internet viene censurato, o se ti trovi semplicemente in viaggio. Puoi accedere sempre ai tuoi servizi e contenuti preferiti.