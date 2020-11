Lightway: il moderno protocollo VPN di ExpressVPN

Lightway è ora disponibile in versione beta pubblica sulle app ExpressVPN per Android e router. Per le nostre app Windows, Mac e Linux, Lightway è in versione beta privata, disponibile per un piccolo gruppo di beta tester, con iOS in arrivo. Diventa un beta tester.

