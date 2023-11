Firefox è considerato uno dei browser più sicuri e protetti al mondo. Tuttavia, nessuna connessione è sicura al 100%.

L'estensione di ExpressVPN per Firefox funziona come un telecomando per l'app di ExpressVPN, semplificando la gestione di connessione, disconnessione, cambio di posizione e modifica di altre impostazioni, direttamente dalla barra degli strumenti. Ma non è l'unico vantaggio.

L'estensione offre anche funzionalità aggiuntive in termini di privacy e sicurezza, come il blocco WebRTC e il mascheramento della posizione, oltre a ciò che qualsiasi altra VPN può offrire in genere. Ad esempio, se visualizzi un errore durante il tentativo di una riproduzione streaming di un video sul tuo browser, l'uso dell'estensione spesso risolverà questo problema.