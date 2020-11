I professionisti in mobilità

Per i professionisti moderni, lavorare mentre si è in aeroporto, al bar o in albergo, è parte integrante della loro vita. Tuttavia, le connessioni Wi-Fi pubbliche, non sono crittografate, generalmente, il che significa che qualsiasi hacker può sottrarre importanti informazioni personali o dell'azienda.

Una VPN crittografa i tuoi dati ed evita che finiscano nelle mani sbagliate, consentendoti di lavorare in modo sicuro e privatoy a prescindere da dove sei.