Navigazione anonima sul web: come navigare anonimamente

Limitazioni della navigazione anonima

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni quando si tratta di navigazione anonima.

C'è da dire che anche le migliori connessioni VPN possono cadere quando il computer va in stand-by, in caso di sbalzi di tensione o se cambi rete Wi-Fi. Il kill switch Network Lock di ExpressVPN è stato pensato per proteggerti in caso di caduta di connessione, interrompendo tutto il traffico internet fino a quando la tua connessione VPN non viene ripristinata correttamente.

Per ricevere ulteriori consigli su come restare anonimo online, incluso come effettuare il log out o cancellare i tuoi account online, evitare di essere tracciato e utilizzare strumenti come Tor, dai un'occhiata alle nostre Guide pratiche per la privacy.