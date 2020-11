Protocolli VPN: L2TP/IPsec

Cos'è L2TP/IPsec?

L2TP sta per Layer 2 Tunneling Protocol. L2TP è stato proposto per la prima volta nel 1999 come un aggiornamento del L2F (Layer 2 Forwarding Protocol) e PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol). Dal momento che L2TP non fornisce una crittografia molto sicura o un'autenticazione automatica, un altro protocollo detto IPsec viene utilizzato più spesso in congiunzione con L2TP.

IPsec sta per Internet Protocol security. IPsec è un protocollo molto flessibile per la sicurezza end-to-end, il quale autentica e crittografa ogni pacchetto IP di una certa comunicazione. IPsec viene utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni a livello internet delle suite di protocolli internet.

Utilizzati insieme, L2TP e IPsec sono molto più sicuri del PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), ma sono comunque più adatti all'anonimato che alla sicurezza.

L2TP a volte presenta problemi con i firewall a causa del suo utilizzo della porta 500 UDP, che alcuni firewall bloccano.