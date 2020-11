VPN per Wi-Fi: consigli di sicurezza per reti pubbliche gratuite

Sebbene molti hotspot Wi-Fi utilizzino i protocolli di sicurezza WEP o WPA per crittografare la tua connessione, altri non dispongono di alcuna funzionalità per la sicurezza, lasciando te e i tuoi dati vulnerabili a terze parti malevoli. Indipendentemente dal fatto che un hotspot sia protetto da password o no, è sempre una buona idea collegarsi a una VPN durante il suo utilizzo, in modo da crittografare tutto il traffico prima che questo lasci il dispositivo.

Gli hotspot possono anche essere configurati sugli smartphone, i cosiddetti hotspot mobili. Lo smartphone utilizza una connessione 3G o 4G per fornire internet tramite il suo chip Wi-Fi ai dispositivi vicini.