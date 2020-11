Cos'è il PPTP?

PPTP sta per Point-to-Point Tunneling Protocol. PPTP, il quale opera sulla porta 1723 TCP, è uno dei protocolli VPN più vecchi ancora in uso, dato che è in giro da quando c'era Windows 95 e da allora viene utilizzato come standard in tutte le versioni di Windows. PPTP è stato sviluppato per iniziativa di Microsoft per incapsulare un altro protocollo chiamato PPP (Point-to-Point Protocol).

Di tutti i protocolli VPN, PPTP è uno dei più comuni, facile da installare e computazionalmente più veloce. Per questi motivi, PPTP è utile per applicazioni in cui la velocità è fondamentale, come lo streaming audio o video e su dispositivi più vecchi, lenti e con processori limitati.

Tuttavia, il protocollo PPTP è anche soggetto a preoccupanti vulnerabilità a livello di sicurezza. I suoi protocolli di autenticazione di base, di solito MS-CHAP-v1/v2, sono fondamentalmente insicuri e sono stati ripetutamente craccati durante i test di sicurezza, sin da quando è stato introdotto per la prima volta.

Per queste ragioni, PPTP NON è consigliabile, se non in alcuni casi dove la sicurezza non è affatto essenziale. Ora il protocollo PPTP èdisponibile solo su ExpressVPN tramite configurazione manuale. Sono disponibili le guide di configurazione manuale del protocollo PPTP per Windows 10, Linux, iOS e router.