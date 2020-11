Usa una VPN per uTorrent e scarica in modo veloce e sicuro

Confronto tra proxy uTorrent e VPN

Un server proxy è un intermediario tra il tuo computer e internet. Indirizzando il tuo traffico attraverso un server proxy, gli altri computer vedranno l'indirizzo IP del server al posto del tuo.

Per cui, nascondendo il tuo indirizzo IP, una VPN agisce anche come proxy per uTorrent. Ma ExpressVPN offre molti altri vantaggi che un servizio proxy “gratuito” non offre.

ExpressVPN:

Nasconde il tuo indirizzo IP

Offre una potente crittografia

Network Lock / kill switch

Offre 160 posizioni server

Non registra le attività né le connessioni

Offre supporto tramite chat dal vivo

Tutela la privacy

I servizi proxy possono solo offrire:

Un indirizzo IP nascosto

Utilizzare un servizio di proxy gratuito per uTorrent potrebbe sembrare una soluzione conveniente, in quanto ti rende meno anonimo. Non potendo guadagnare attraverso gli utenti, i proxy gratuiti monetizzano il traffico. Questo include la vendita dei tuoi dati agli inserzionisti o la trasmissione di pubblicità nel tuo browser.

Scopri di più a proposito dei pericoli legati ai servizi di proxy gratuiti.

Quindi, fai attenzione quando vedi siti che sponsorizzano servizi di proxy torrent “gratuiti”. Utilizzare una VPN è molto più sicuro per navigare, condividere e scaricare con uTorrent.