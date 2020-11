Perché Wikipedia è bloccato?

Wikipedia è la più grande libreria open-source del pianeta. Con più di 40 milioni di articoli in 303 lingue, è il sito di riferimento per l'informazione di tutto il mondo.

Sfortunatamente, alcuni paesi censurano completamente o in parte Wikipedia. Questo perché il governo etichetta i suoi contenuti come “offensivi” o per limitare l'accesso a informazioni gratuite.

Se ti trovi in un luogo in cui Wikipedia è censurato, utilizza una VPN per riuscire ad accedere.