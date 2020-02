Perché utilizzare una VPN per VoIP?

Libero di telefonare

Alcuni paesi del Medio Oriente e dell'Asia bloccano i servizi VoIP come Skype e Viber con un firewall. ExpressVPN sblocca i servizi VoIP in modo da poter rimanere in contatto con familiari e amici, indipendentemente da dove ti trovi.

Maggiori velocità

In genere, la connessione è più lenta dopo l'aggiunta di un ulteriore livello di crittografia, ma i server di ExpressVPN sono velocissimi e ottimizzati costantemente, quindi molto probabilmente non noterai alcuna differenza. Ecco alcuni consigli per migliorare la velocità in upload/download di Skype:

Tipologia di chiamata Velocità minima

(upload/download) Velocità consigliata

(upload/download) Chiamata 30kbps / 30kbps 100kbps / 100kbps Video chiamata / Condivisione dello schermo 128kbps / 128kbps 300kbps / 300kbps Video chiamate (alta qualità) 400kbps / 400kbps 500kbps / 500kbps Video chiamate (HD) 1.2Mbps / 1.2Mbps 1.5Mbps / 1.5Mbps Video di gruppo (3 persone) 128kbps / 512kbps 512kbps / 2Mbps Video di gruppo (5 persone) 128kbps / 2Mbps 512kbps / 4Mbps Video di gruppo (oltre 7 persone) 128kbps / 4Mbps 512kbps / 8Mbps

Risparmia soldi

Skype, Viber e Google Hangouts offrono tariffe telefoniche internazionali molto basse quando chiami a numeri di cellulare o fissi. Ciò significa che puoi risparmiare denaro quando usi il servizio VoIP con un tunnel VPN al posto del tuo provider telefonico locale.

Scegli la posizione server VPN più vicina al destinatario della chiamata VoIP per ottenere tariffe migliori!

Maggiore sicurezza VoIP

Crittografare la connessione internet con una crittografia AES a 256 bit significa che le tue conversazioni VoIP saranno protette dalla conservazione dei dati da parte del suo provider ISP e/o VoIP. La crittografia ostacola anche lo sniffing dei pacchetti e qualsiasi tentativo di limitare la larghezza di banda in base all'utilizzo di internet.

ExpressVPN crittografa la tua connessione internet e nasconde il tuo indirizzo IP in modo da poter utilizzare servizi VoIP come Skype, Viber e Google Hangouts da qualsiasi parte del mondo, anche nei paesi dove questi servizi vengono bloccati.

Ottieni ExpressVPN