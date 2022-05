Ottieni la migliore VPN per lo shopping online

Risparmia sugli hotel

I siti di prenotazione alberghiera si servono del tuo indirizzo IP per determinare i prezzi. Utilizza ExpressVPN per impostare la tua posizione nell'area in cui prevedi di soggiornare e controlla i prezzi degli hotel nelle immediate vicinanze. Le tariffe di prenotazione tendono a essere più economiche per i locali che per i turisti. I coupon per soggiorni in hotel sono disponibili anche online: basta cercare.

È inoltre consigliabile non effettuare la prenotazione con troppo anticipo. Le tariffe risultano spesso inferiori dalle tre alle quattro settimane prima della data di viaggio prevista.