Come sbloccare Gmail con una VPN

Sblocca Gmail con una VPN

Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo utilizzano Gmail come provider di posta elettronica principale. E perché non dovrebbero? È gratis, offre moltissimo spazio e, grazie all'integrazione con le app di Google, è tra le scelte migliori per qualsiasi tipo di utente.

Ma in alcuni paesi Gmail è bloccato, insieme ad altre app e servizi Google. Questo è un grosso problema non solo per chi desidera restare in contatto con le persone, ma anche per le aziende.

Quando Gmail è bloccato, come fai a…

restare in contatto con i tuoi amici?

condividere documenti importanti con i colleghi?

accedere al tuo calendario personale e lavorativo?

usare Hangouts per chattare con i tuoi cari in un altro paese?

La risposta è semplice: devi utilizzare una VPN.

Tuttavia, non tutte le VPN sono uguali. Quando ti trovi in un paese che censura i contenuti, è molto importante utilizzare una VPN affidabile con una vasta scelta di server. Per questo motivo, ExpressVPN è la scelta n.1 per tutti coloro che si trovano in un paese in cui Gmail è bloccato.