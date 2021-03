Come eseguire il mirroring dello schermo o trasmettere alla TV con una VPN

Mirroring significa tramettere la copia esatta del display del tuo dispositivo sul grande schermo della TV. Tutto ciò che vedi sul tuo dispositivo, barre degli strumenti, ora e data, utilizzo della batteria, ed altro, verrà visualizzato sulla TV, e solitamente, il dispositivo deve essere dedicato a quello streaming, con schermo attivo e senza poter fare altro. Si può anche verificare qualche piccolo ritardo tra ciò che vedi sul tuo dispositivo e ciò che appare in TV. Se per te queste limitazioni non rappresentano un problema, il mirroring è ciò che fa per te.

Trasmissione, una funzionalità che oramai incorporano molte applicazioni e sistemi operativi, che ti consente di proiettare lo streaming utilizzando il dispositivo per fare qualcos'altro, o addirittura messo in modalità di sospensione. Rispetto al mirroring, la qualità dell'immagine e la velocità, potrebbero essere migliori. La trasmissione, d'altra parte, è una funzionalità incorporata in molte app e sistemi operativi che ti consentirà di proiettare uno streaming mentre il dispositivo può ancora essere utilizzato per qualcos'altro o addirittura messo a dormire. La qualità e la velocità dell'immagine potrebbero essere migliori rispetto al mirroring. Ma questa funzionalità non è presente in tutte le app e su tutti i dispositivi e, in alcuni casi, potrebbe essere disabilitata dal produttore dell'app o del dispositivo per motivi di lavoro.