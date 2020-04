Le serie originali già annunciate per Apple TV+ sono molte e fanno parte di categorie come fantascienza, thriller, commedia, animazione e programmazione per bambini.

Il servizio prevede di pubblicare circa sei film all'anno, con l'obiettivo di produrre contenuti di alta qualità con un budget relativamente basso. In altre parole, competeranno con i film originali più acclamati di Netflix.