Oltre ai vantaggi per la sicurezza, le VPN offrono una selezione di posizioni server a cui connettersi, facilitando il cambio di posizione con un semplice clic. Lo spoofing della posizione offre ai giocatori maggiore anonimato e sicurezza.

Alcuni giocatori utilizzano una VPN per accedere ai siti di poker con restrizioni in base alla posizione. Ad esempio, importanti siti di poker come PokerStars, 888 Poker, Party Poker e iPoker non consentono il gioco all'interno degli Stati Uniti, mentre siti statunitensi come Bovada e Ignition Casino vietano il gioco al di fuori degli Stati Uniti. Alcuni utenti potrebbero provare a guadagnare un vantaggio partecipando a giochi che, per ragioni normative, sono limitati ai giocatori di un determinato paese; questi giochi hanno spesso giocatori più deboli.

Tuttavia, ExpressVPN non è concepita per essere utilizzata come mezzo per accedere ai siti di poker nei paesi vietati o per ottenere un vantaggio nel gioco, in quanto questo è contrario alle regole della maggior parte dei siti di poker online.