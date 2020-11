Ottieni la miglior VPN per IPTV

Ho bisogno di una VPN per IPTV?

ExpressVPN ti consente di guardare IPTV in modo sicuro e privato, il che significa che il tuo provider di servizi internet non può bloccare i servizi o ridurre la velocità di connessione in base ai contenuti visualizzati (una pratica nota come limitazione di banda). Tutto il traffico internet, compreso il flusso di IPTV, passa attraverso un tunnel VPN crittografato e nessuno, né il tuo ISP, né gli hacker, né il governo e nemmeno ExpressVPN, può visualizzare cosa passa in questo tunnel. Ciò significa che nessuno può vedere quali siti web stai visualizzando e quali servizi utilizzi.

Se ti trovi in viaggio e il tuo servizio IPTV preferito non è disponibile nel paese in cui ti trovi, seleziona una posizione del server VPN in cui viene offerto il servizio IPTV a cui desideri accedere e così potrai guardare tutto ciò che vuoi, come se fossi comodamente seduto a casa tua.