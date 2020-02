Benefici di sicurezza di una VPN per Kodi

ExpressVPN crea un tunnel crittografato tra il dispositivo Kodi e internet. Questo significa che il tuo ISP non potrà più leggere il tuo traffico e quindi non potrà registrare, monitorare o vendere la sua attività di download o streaming. ExpressVPN non salva nessun log delle attività e della connessione, cosicché tu possa utilizzare Kodi nel modo più privato possibile.

ExpressVPN indirizza tutto il tuo traffico (incluso Kodi) attraverso un server proxy. Questo significa che il tuo vero indirizzo IP è nascosto e sostituito da uno nuovo, che non può far risalire a te. Ogni sito o applicazione a cui fai visita, così come per chiunque sulla tua rete, la tua attività internet sembra arrivare da un server proxy VPN condiviso.

Ottieni ExpressVPN