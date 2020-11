Perché non Tor prima e VPN dopo?

Creare un tunnel attraverso la rete Tor e utilizzarlo per connettersi al servizio VPN (anche conosciuto come “VPN over Tor”) è più difficile da configurare.

ExpressVPN non supporta questo metodo, dal momento che esso non serve a incrementare l'anonimato. Infatti, nonostante questa configurazione renda impossibile al nodo di uscita di vedere il tuo traffico, adesso è il servizio VPN che è in grado di vedere di nuovo il tuo traffico.

In teoria, una VPN che non conserva i log delle attività o delle connessioni può essere considerata affidabile, ma reintroduce un elemento di fiducia in una configurazione altrimenti inaffidabile, senza offrire alcun vantaggio per l'anonimato, ma solo le deboli velocità della rete Tor.