VPN per lavorare da casa: sicuro, protetto e non solo

In genere, una VPN per il lavoro viene utilizzata per proteggere la privacy dell'azienda, ma non te come dipendente. Quando si utilizza una VPN aziendale, il traffico internet è nascosto al provider di servizi internet e ad altre terze parti, ma non agli occhi indiscreti della propria azienda.

Abbonandoti a un servizio VPN personale o consumer come ExpressVPN, aumenterà la tua privacy e nasconderà la tua attività alla rete della tua azienda.

Ulteriori suggerimenti per lavorare in modo sicuro da casa.