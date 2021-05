La miglior VPN per il trading di criptovalute

Per natura, le criptovalute sono sicure e private, ma questo può cambiare a seconda della valuta digitale. Tuttavia, non sono completamente anonime. Possiamo dire che le criptovalute sono come degli pseudonimi. Sfortunatamente, ci sono modi con cui è possibile aggirare l'anonimato, lasciando la tua identità in balia di chiunque.

Come qualsiasi altra forma d'investimento, il trading di criptovalute è rischioso. Ad esempio, non si consiglia mai di conservare tutti i propri soldi in un unico exchange, in quanto ciò aumenta le tue possibilità di perdere tutto in caso di hacking della piattaforma. Infatti, gli exchange di criptovalute sono spesso dei magneti per gli attacchi informatici.

Detto questo, consigliamo di adottare sempre delle misure precauzionali per proteggere i propri soldi online. Tra cui, ma non solo: tenere il computer aggiornato, vagliare i portafogli cripto prima di sceglierne uno, utilizzare un software di gestione delle password, attivare l’autenticazione a due fattori, diffidare del social engineering e adottare un metodo di cold storage per le proprie criptovalute.