Perché Telegram viene bloccato?

Telegram utilizza una crittografia end-to-end per le comunicazioni web, che è quasi impossibile da penetrare per governi e altre entità intrusive. Alcuni governi non vogliono dare troppa privacy ai propri cittadini e così bloccano l'app, impedendo di accedervi a tutti coloro che vivono o viaggiano in quei paesi.

Con ExpressVPN è possibile connettersi a una posizione del server di un paese diverso per recuperare la piena funzionalità di Telegram. Non sei ancora convinto? Prova ExpressVPN per 30 giorni e assicurati del suo funzionamento!