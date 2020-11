Sblocca WhatsApp con una VPN ovunque

In che modo una VPN sblocca WhatsApp?

Una rete privata virtuale come ExpressVPN inoltra tutto il tuo traffico internet tramite un tunnel crittografato a una posizione server sicura che funge da proxy di posizione per il tuo dispositivo. Una volta collegato a una posizione server in un paese in cui WhatsApp non è bloccato, potrai accedere a WhatsApp come di consueto.