Cerca su DuckDuckGo con una VPN.

Sì! Non solo le VPN sono legali, ma vengono costantemente utilizzate da persone e aziende in tutto il mondo per proteggere le proprie informazioni private e attività online, anche in paesi con governi molto rigidi in materia. Anche laddove l'uso delle VPN viene scoraggiato, molti governi approvano tacitamente il loro utilizzo da parte di funzionari, accademici o leader aziendali, come misura necessaria per rimanere competitivi in un mondo interconnesso. Non è pratico per nessun paese vietare tutte le VPN.

Detto questo, l'attività online illegale rimane illegale, indipendentemente dal fatto che tu stia utilizzando una VPN o meno.

