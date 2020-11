Come sbloccare Snapchat con una VPN

Come funziona Snapchat?

VPN sta per Virtual Private Network (rete privata virtuale). Si tratta di un tunnel privato tra te e internet. La tua app VPN crittografa tutti i dati che entrano ed escono dal tuo dispositivo, incluso Snapchat, in modo che le terze parti come il tuo provider Wi-Fi non possano leggerli.

Ciò significa che i firewall di scuole, uffici o enti governativi non saranno in grado di vedere che stai usando Snapchat e non potranno bloccarti.

Una VPN ti assegna un nuovo indirizzo IP. Quando ti connetti a una delle 160 posizioni server di ExpressVPN, il tuo telefono avrà un indirizzo IP corrispondente a quella posizione. E se hai scelto un paese in cui Snapchat non è bloccato, sarai in grado di accedere.