Come configurare ExpressVPN sui dispositivi IoT

Collegati a un router abilitato per VPN

Con ExpressVPN sul tuo router, puoi estendere la privacy e la sicurezza di una VPN su ogni dispositivo di casa, inclusi i tuoi assistenti virtuali, telecamere di sicurezza e luci smart. Proteggersi è facile come accedere alla rete Wi-Fi (Non sei pronto per un router VPN? Allora prendi in considerazione la possibilità di utilizzare il tuo Mac o PC Windows come "router virtuale").

Usa le nostre app per dispositivi mobili

Con le nostre app per iOS e Android, puoi rendere sicure le interazioni con i dispositivi IoT con un solo tocco. In questo modo impedirai a chiunque di spiare la tua connessione Wi-Fi mentre controlli i dispositivi smart home attraverso il tuo cellulare.