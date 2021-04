Sblocca Omegle ovunque con una VPN

Come fa una VPN a sbloccare Omegle?

Una rete privata virtuale come ExpressVPN prende tutto il tuo traffico internet e lo invia attraverso un tunnel crittografato a una posizione server sicura che funge da proxy di posizione per il tuo dispositivo.

Una volta connesso a un server VPN, ottieni un indirizzo IP diverso. Se il tuo indirizzo IP originale è stato bannato da Omegle, la VPN ti aiuterà ad accedere a Omegle come al solito. Se il tuo paese o la tua scuola blocca Omegle, connettiti semplicemente a un server in un paese in cui il sito non è bloccato per ottenere l'accesso. Puoi anche provare ExpressVPN senza rischi per 30 giorni per assicurarti che faccia al caso tuo.