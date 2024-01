Cuando usted navega, todos sus datos pasan primero por su proveedor de servicios de internet o ISP (del inglés Internet Service Provider). Si no están adecuadamente encriptados, su ISP podrá leer estos datos en su totalidad. Y con la derogación de las reglas de neutralidad en la red de los EE. UU. hace algunos años, los ISP también pueden venderles esos datos a entes externos para un mejor seguimiento a sus anuncios.

Incluso si no se encuentra en los EE. UU., es posible que datos suyos sean monitoreados, tales como los tipos de páginas web que visita, la cantidad de tiempo que pasa navegando en cada una de estas, el dispositivo y navegador que emplea para iniciar sesión y su ubicación geográfica específica.

Una información así de precisa acerca de su perfil podría usarse de diversas maneras. Tal vez reciba publicidad acerca de cosas que le parecieron interesantes en línea, o de servicios que los algoritmos hayan determinado que le parecen interesantes. También podría usarse para censurar los tipos de cosas que usted ve en internet y sus permisos para interactuar con ciertos contenidos.

En cualquier caso, mantener oculto su historial de navegación es conveniente. Aquí le indicamos algunas acciones para proteger su privacidad en internet y mantenerla oculta de su ISP.

Los ISP recolectan y comparten datos de los usuarios

Entonces, ¿cómo se puede proteger de su ISP? ¡Pues usando una VPN!. Pero queremos ser exhaustivos, así que aquí le indicamos las 4 mejores maneras de ocultar su historial de navegación a su ISP (y a los demás) con el poder de la encriptación.

1. Usar una VPN

Una de las maneras más sencillas y eficaces de evadir la curiosidad de su ISP es usar una VPN. Cuando usted se conecta a un servidor de VPN, puede disimular su dirección IP y su ubicación, además de redireccionar su tráfico de red a través de un túnel encriptado. Usar una VPN también suele cambiar la configuración de DNS en su equipo a una más privada.

Con una VPN, usted puede navegar sin tener que preocuparse por que su ISP registre su historial de navegación y su información personal. Además, es mucho más rápido que usar Tor.

2. Navegar con Tor

Tor, que es el acrónimo de The Onion Router (en español: “El router cebolla”, por las capas de seguridad agregadas), redirecciona su tráfico de internet a través de una serie de servidores diferentes, llamados “nodos”, para ocultar el origen de sus datos y disimular su identidad. También es la única manera de acceder a páginas .onion en la dark web.

Desarrollada por la Marina de los EE. UU., la red Tor se ha convertido en una herramienta sin fines de lucro que ayuda a proteger el anonimato de los usuarios. La desventaja radica en sus bajas velocidades. Originalmente fue creada para ayudar a informantes y activistas, por lo que no está optimizada para la navegación casual o el streaming.

Para un nivel de privacidad aún mayor, conéctese a una VPN y después abra al navegador Tor. Obtendrá acceso a la red Tor sin que su ISP pueda identificarle como usuario de Tor.

Obtenga más información acerca de cómo usar Tor con esta guía para principiantes (disponible en inglés).

3. Cambiar su configuración de DNS

Los Sistemas de Nombres de Dominio (o DNS, del inglés Domain Name System) son como las libretas de direcciones de internet. Es la manera que tiene su computadora de saber a dónde navegar cuando usted escribe, por ejemplo, “Expressvpn.com”. Los DNS comparan los nombres de las páginas web con las direcciones IP, de modo de que su navegador pueda encontrar precisamente la página que usted ha buscado.

Los DNS se crearon a finales de la década de 1980, cuando la encriptación no era tan común como lo es hoy en día. Las solicitudes de DNS, por lo tanto, no están encriptadas y se pueden manipular. También son susceptibles a ataques de intermediario, en los que actores malintencionados interceptan la solicitud de DNS y le redirigen a una página malintencionada.

Para protegerse contra DNS no protegidos, usted puede usar el “resolver” de DNS 1.1.1.1 de Cloudflare o el de Quad9. Agregan una capa de encriptación al DNS, dificultándole a su ISP monitorear su actividad web.

Sin embargo, si ya está usando ExpressVPN no tendrá que preocuparse en absoluto por los DNS. ExpressVPN usa sus propios DNS encriptados en todos los servidores para mantener el historial de navegación apartado de cualquier ente externo.

4. Usar un buscador orientado a la privacidad

El modelo de negocio de Google se basa en rastrear datos, usarlos para hacer publicidad y recopilar esos datos para generar anuncios de productos que se imaginan que usted podría utilizar. La empresa no oculta esto, pero sí minimiza la cantidad de datos que recopilan (¡son muchísimos!).

En 2019, Google generó más de 160.000 millones de USD solo por concepto de ingresos de publicidad. Y eso tiene que ver con los millones de puntos de datos que poseen, que les permiten enviarle publicidad altamente personalizada basada en su historial de navegación.

Para comprender cómo Google recopila datos suyos, vaya a la página de Controles de actividad. Las primeras dos casillas Actividad web y de aplicaciones y Actividad de ubicación son las principales; al marcar estas casillas, usted le da carta blanca a Google para rastrear las páginas que visita, los enlaces en que hace clic y las aplicaciones que descarga de la Play Store.

Hacer clic sobre Administrar actividad revelará cuántos datos tiene actualmente la compañía sobre usted, pero no indica cómo los utiliza. Aquí encontrará un artículo en inglés donde le indicamos cómo borrar todos los datos suyos que Google tiene almacenados, si eso es lo que quiere hacer a continuación.

La alternativa es usar un buscador orientado a la privacidad, como DuckDuckGo. Su política de privacidad indica claramente que no hacen seguimiento ni tampoco almacenan datos: “DuckDuckGo no recolecta ninguna información personal. Su historial de búsquedas está seguro con nosotros, porque no se puede relacionar con usted en modo alguno.”

Consejo extra: el modo incógnito no oculta su historial de navegación al proveedor de internet

Muchas personas creen que abrir una ventana del navegador en modo “incógnito” o “privado” oculta su dirección IP a entes externos entrometidos, como los ISP.

Sin embargo, esto no es cierto. La única diferencia entre la navegación normal y la navegación en incógnito es que su historial no queda almacenado en su navegador. Si alguien intentase descubrir su historial de navegación, no podría lograrlo en su dispositivo.

Mientras usted navega en modo incógnito, su dirección IP e historial de navegación siguen visibles a otras páginas web y también a su ISP. Si usted acepta las cookies, estas quedarán almacenadas en su computadora y serán utilizadas para rastrear su actividad. Las funciones de seguridad en modo incógnito prácticamente no ofrecen ninguna ventaja, y usarlas no protegerá su huella digital en línea.

Y, finalmente, no debe olvidarse de los operadores de Wi-Fi: usar una VPN para router garantiza la protección en todos los dispositivos de su red.