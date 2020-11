Hvordan en VPN fungerer

En VPN beskytter dig når du er online på to måder: ved at skjule din IP adresse, og ved at kryptere din forbindelse så dine internettrafikdata ikke kan monitoreres, logges eller ændres af tredjeparter.

Når du er forbundet med ExpressVPN, kan selv din internetudbyder kun se krypteret trafik der kommer til vores servere. Med ExpressVPN kan du browse privat og sikkert med fuldstændig ro i sindet. Det er grunden til at flere og flere mennesker i Thailand vælger ExpressVPN.