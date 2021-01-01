Hemen kaydolduğunuzda ücretsiz 30 gün edinin.

En iyi Avrupa VPN hizmeti

ExpressVPN ile güvenli bir şekilde video izleyin ve özgürce gezinin

İnternette sınırsız video izlemenin ve kısıtlamasız gezinmenin tadını çıkarmak için AB veya diğer Avrupa ülkeleri için VPN edinin.

ExpressVPN Edinin

30 günlük para iade garantisi

En Güvenilir VPN
En İyi Avrupa VPN'i

Avrupa IP adresi nasıl alınır

1. Adım

ExpressVPN Edinin butonu bulunan bir laptop.

ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi ile birlikte gelir.

2. Adım

ExpressVPN, telefon ve bilgisayar dahil her cihazda kolayca kurulur.

Birçok platform için mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.

3. Adım

Avrupa ve Afrika haritası üzerinde VPN konumları.

Avrupa'daki VPN sunucu konumlarından birine bağlanın.

ExpressVPN Edinin
ExpressVPN'in büyük global ağı sayesinde Avrupa'daki birçok sunucu konumuna bağlanın.

Avrupa'da bulunan bir VPN sunucu konumu seçin

Belirli bir Avrupa ülkesinden bir IP adresine ihtiyacınız varsa VPN'e bağlanırken ExpressVPN uygulamasında o ülkeyi seçin. Çevrimiçi aktiviteniz artık seçtiğiniz ülkeden geliyormuş gibi görünecektir.

ExpressVPN; Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa, Hollanda, İsveç, Polonya, Letonya, Litvanya ve çok daha fazlası dahil olmak üzere, 40'tan fazla Avrupa ülkesinde sunuculara sahiptir!

Belirli bir site veya hizmet için en iyi VPN konumunu seçme konusuna yardıma ihtiyacınız varsa ExpressVPN Destek ile iletişime geçin.

ExpressVPN Edinin Destek ile İletişime Geçin

Avrupa haber ajanslarını, eğlence programlarını, spor karşılaşmalarını ve daha fazlasını izleyin

VPN sayesinde Avrupa'nın en iyi video izleme hizmetlerine güvenli bir şekilde erişin*

BBC logosu.
BBC

BBC; yaptığı önde gelen haberler, eğlenceli çocuk programları ve BBC One, BBC Two ve CBeebies gibi kanallarda yayınlanan drama dizileri ile büyük bir üne sahiptir.

Channel 4 logosu.
Channel 4

Channel 4, ücretsiz yayın yapan Birleşik Krallık merkezli bir yayın ağıdır ve sahip olduğu kanallar hem canlı hem de isteğe bağlı yayın sunmaktadır.

Canal+ logosu.
Canal+

Canal+, özgün filmler ve diziler yayınlayan Canal+ ve C8 gibi ücretsiz TV kanallarının da dahil olduğu Fransa merkezli bir seçkin yayın ağıdır.

DAZN logosu.
DAZN

DAZN, dünyanın ilk canlı sporlara özel olarak internetten yayın yapan ağıdır ve Avrupa'nın en büyük turnuvalarını yayımlamaktadır.

DR TV logosu.
DR TV

DR TV, kaçırdığınız TV programlarını izlemenizi sağlayan bir internet üzerinden video izleme hizmetidir. Danish Broadcasting, DR tarafından oluşturulmuştur ve yalnızca Danimarka'da mevcuttur.

Eurosport logosu.
EuroSport

EuroSport, isteğe bağlı video izleme hizmeti sunan ve en detaylı spor yayınlarına sahip olan bir Avrupa merkezli çevrimiçi TV oynatıcıdır.

France TV logosu.
France.tv

France télévisions Fransa'nın resmi yayıncı kuruluşudur ve haber ve eğlence yayınları yapan birçok kanala sahiptir.

NRK TV logosu.
NRK TV

NRK TV, Norveç devletinin resmi radyo ve televizyon yayın kuruluşudur ve Norveççe dilinde canlı ve isteğe bağlı yayın sunmaktadır.

ORF logosu.
ORF

ORF; haber, eğlence, spor ve çocuk programları sunan birçok kanala sahip bir Avusturya merkezli yayın kuruluşudur.

RTE logosu.
RTÉ

İzleyicilerine güncel ulusal ve uluslararası haberleri sunan İrlanda'nın ulusal yayıncısı RTÉ ile İrlanda'da olup bitenler hakkında bilgi sahibi olun.

Sky Go logosu.
Sky Go

Sky Go, Sky Group tarafından Sky TV abonelerine ücretsiz sunulan ve kullanıcıların canlı veya isteğe bağlı olarak Sky TV yayınlarını izlemelerini sağlayan bir çevrimiçi televizyon hizmetidir.

SVT logosu
SVT

Sveriges Television İsveç'in ulusal yayıncısıdır ve sahip olduğu SVT Player'da çeşitli tv programları, haber programları ve özgün diziler sunan kanallara sahiptir.

TF1 logosu
TF1.fr

TF1, birçok çocuk ve spor programının yanı sıra diğer hafif eğlence programları sunan ücretsiz bir Fransız televizyon kanalıdır.

VRT logosu.
VRT.be

VRT, hem Hollandaca hem de Felemenkçe dillerinde programlar sunan bir Belçikalı TV yayıncısıdır. Kanalın sunduğu haberlerin ve dizilerin tamamını çevrimiçi izleyin.

Zattoo logosu.
Zattoo

Altı ülkede 200'den fazla izlenebilir kanala sahip olan İsviçre merkezli bu video izleme hizmeti küresel televizyon programlarını izlemek için popüler bir yöntemdir.

ZDF logosu.
ZDF

ZDF; yerel haberleri, eğlence programlarını ve dizileri kapsayan isteğe bağlı yayın izleme seçeneğine sahip bir Alman ulusal televizyon yayıncısıdır.

ExpressVPN Edinin

* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'na göz atın.

PC, Mac, iOS, Android ve daha fazlası için ExpressVPN

Her platformda kendinizi koruyun.

Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android ve yönlendiriciler için VPN.

Tek bir ExpressVPN aboneliğine, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon TV Fire Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri dahildir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için
Akıllı TV sistemleri için

Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri de mevcut

Chrome eklentisi
Firefox eklentisi
Edge eklentisi

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

ExpressVPN Edinin

Sıkça sorulan sorular

VPN Avrupa'da yasal mı?
Avrupa'da ücretsiz bir VPN kullanmalı mıyım?
Avrupa'da veya AB'de VPN'i nasıl edinebilirim?
En iyi Avrupa VPN sunucu konumu hangisi?

Dünyanın her yerinde sunucular

ExpressVPN kullanıcıları sadece Avrupa'daki değil, aynı zamanda sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucu konumlarına Avrupa'dan veya dünyanın başka herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Avrupa IP adresini risksiz edinin

ExpressVPN'in neden Avrupa için en iyi VPN olduğunu ilk elden deneyimleyin. 30 gün boyunca risksiz deneyin.

ExpressVPN Edinin