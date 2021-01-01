En iyi Avrupa VPN hizmeti
ExpressVPN ile güvenli bir şekilde video izleyin ve özgürce gezinin
İnternette sınırsız video izlemenin ve kısıtlamasız gezinmenin tadını çıkarmak için AB veya diğer Avrupa ülkeleri için VPN edinin.
30 günlük para iade garantisi
En İyi Avrupa VPN'i
Avrupa IP adresi nasıl alınır
1. Adım
ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi ile birlikte gelir.
2. Adım
Birçok platform için mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.
3. Adım
Avrupa'daki VPN sunucu konumlarından birine bağlanın.
Avrupa'da bulunan bir VPN sunucu konumu seçin
Belirli bir Avrupa ülkesinden bir IP adresine ihtiyacınız varsa VPN'e bağlanırken ExpressVPN uygulamasında o ülkeyi seçin. Çevrimiçi aktiviteniz artık seçtiğiniz ülkeden geliyormuş gibi görünecektir.
ExpressVPN; Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa, Hollanda, İsveç, Polonya, Letonya, Litvanya ve çok daha fazlası dahil olmak üzere, 40'tan fazla Avrupa ülkesinde sunuculara sahiptir!
Belirli bir site veya hizmet için en iyi VPN konumunu seçme konusuna yardıma ihtiyacınız varsa ExpressVPN Destek ile iletişime geçin.
* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'na göz atın.
PC, Mac, iOS, Android ve daha fazlası için ExpressVPN
Her platformda kendinizi koruyun.
Tek bir ExpressVPN aboneliğine, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon TV Fire Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri dahildir.
Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri de mevcut
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Sıkça sorulan sorular
VPN Avrupa'da yasal mı?
Evet, VPN kullanımı Avrupa'nın tamamında yasaldır.
Avrupa'da ücretsiz bir VPN kullanmalı mıyım?
Avrupa'da hız, gizlilik ve güvenlik konusunda ExpressVPN ile eşdeğer bir ücretsiz VPN bulamayacaksınız. 30 günlük para iade garantimiz sayesinde bizi risksiz deneyebilirsiniz.
Avrupa'da veya AB'de VPN'i nasıl edinebilirim?
Avrupa'da VPN edinmek çok kolaydır:
2. Uygulamayı cihazınıza indirin
3. ExpressVPN'i açın ve Avrupa'da bulunan bir sunucu konumu seçin
En iyi Avrupa VPN sunucu konumu hangisi?
ExpressVPN, Avrupa ülkelerinin birçoğunda hızlı sunuculara sahiptir ancak ihtiyacınız için en iyi olanı birkaç faktöre bağlıdır. Emin olmadığınızda size en yakın konumu kullanın veya Akıllı Konum özelliğini kullanarak ağınız için en iyi sunucuyu ExpressVPN'in otomatik olarak seçmesine izin verin.
Dünyanın her yerinde sunucular
ExpressVPN kullanıcıları sadece Avrupa'daki değil, aynı zamanda sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucu konumlarına Avrupa'dan veya dünyanın başka herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.
Avrupa IP adresini risksiz edinin
ExpressVPN'in neden Avrupa için en iyi VPN olduğunu ilk elden deneyimleyin. 30 gün boyunca risksiz deneyin.