Comment fonctionne un VPN

Un VPN (réseau privé virtuel) vous protège de deux façons lorsque vous êtes en ligne : d'une part en masquant votre adresse IP, d'autre part en chiffrant votre connexion pour que vos données de trafic Internet ne puissent être suivies, enregistrées, ou modifiées par des tiers.

Lorsque vous vous connectez avec ExpressVPN, même votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) ne perçoit qu'un trafic chiffré en transit vers nos serveurs. Avec ExpressVPN, vous pouvez naviguer de façon privée et sécurisée en toute tranquillité. C'est la raison pour laquelle de plus en plus d'internautes en Thaïlande choisissent ExpressVPN.