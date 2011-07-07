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Скачайте VPN-приложение и защитите любое устройство

VPN-приложения для компьютеров, мобильных и других устройств

ExpressVPN для всех устройств: силуэты компьютеров и ноутбуков Windows и Mac, а также iPhone, iPad, роутеров и игровых приставок

ExpressVPN предлагает надежные и простые VPN-приложения для основных платформ и всех ваших любимых устройств. Вам потребуется всего 5 минут, чтобы скачать и установить VPN-приложение.

Настройка занимает не более 5 минут

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Приложения ExpressVPN для ваших любимых устройств

VPN для Windows
VPN для Android
VPN для Mac
VPN для iOS
VPN для Linux
VPN для Роутеры
VPN для Chromebook
VPN для Kindle Fire
VPN для Nook

VPN-расширения для ваших любимых браузеров

VPN для Chrome
VPN для Firefox

ExpressVPN для игровых приставок и телевизоров Smart TV

PlayStation
Apple TV
Xbox
Amazon Fire TV Stick
Nintendo Switch
Samsung Smart TV
Все игровые приставки
Все телевизоры Smart TV

А также инструкции по ручной настройке для других устройств

Chromecast
Roku
Nvidia Shield

Как скачать и установить приложение ExpressVPN за 3 шага:

Шаг 1:

Купить ExpressVPN: объятая пламенем кнопка на экране компьютера для подписки на наш сверхскоростной сервис

Купить подписку на ExpressVPN

Шаг 2:

Установка VPN: веб-страница, показывающая, как установить приложения ExpressVPN на все устройства

Перейти на страницу установки

Шаг 3:

Скачайте и установите приложение ExpressVPN: логотип ExpressVPN на компьютере, планшете и телефоне

Скачать и установить ExpressVPN

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Что включает в себя программное обеспечение ExpressVPN?

С каждым VPN-приложением вы получаете:

Замки с логотипом ExpressVPN на телефоне и компьютере: ExpressVPN использует 256-битное шифрование военного класса

Самое надежное 256-битное шифрование

Приложение ExpressVPN создает для всего вашего интернет-трафика защищенный туннель, чтобы оградить ваши данные от злоумышленников.

Катушка с разматывающейся кинопленкой в виде знака бесконечности: неограниченная пропускная способность для стриминга видео

Неограниченную пропускную способность

Вы сможете смотреть сверхбыстрое потоковое видео и общаться с друзьями по видеочату сколько душе угодно. Программное обеспечение ExpressVPN никогда не ограничивает пропускную способность канала.

Синий чат-пузырь со знаками "?!" и красный чат-пузырь с логотипом ExpressVPN: надежная техподдержка 24/7

Высочайшее качество поддержки клиентов

Если у вас вокникли вопросы при использовании приложений ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN мирового уровня. Мы предоставляем круглосуточную поддержку клиентов по электронной почте и в онлайн-чате.

Календарь и бумажные банкноты: попробуйте сервис ExpressVPN в течение 30 дней, и если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги

30-дневную гарантию возврата денег

Если в течение первых 30 дней вы решите, что качество услуг ExpressVPN вас не устраивает, воспользуйтесь нашей гарантией возврата денег и получите всю сумму целиком назад.

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Приложения ExpressVPN предназначены не только для компьютеров

Одну подписку можно использовать одновременно на любых пяти поддерживаемых устройствах.


Вы можете установить приложение на сколько угодно устройств. Чтобы подключаться одновременно на более чем пяти устройствах, используйте приложение ExpressVPN для роутеров.

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