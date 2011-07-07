Приложения ExpressVPN для ваших любимых устройств
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ExpressVPN для игровых приставок и телевизоров Smart TV
А также инструкции по ручной настройке для других устройств
Как скачать и установить приложение ExpressVPN за 3 шага:
Шаг 2:
Перейти на страницу установки
Шаг 3:
Скачать и установить ExpressVPN
Что включает в себя программное обеспечение ExpressVPN?
С каждым VPN-приложением вы получаете:
Самое надежное 256-битное шифрование
Приложение ExpressVPN создает для всего вашего интернет-трафика защищенный туннель, чтобы оградить ваши данные от злоумышленников.
Неограниченную пропускную способность
Вы сможете смотреть сверхбыстрое потоковое видео и общаться с друзьями по видеочату сколько душе угодно. Программное обеспечение ExpressVPN никогда не ограничивает пропускную способность канала.
Высочайшее качество поддержки клиентов
Если у вас вокникли вопросы при использовании приложений ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN мирового уровня. Мы предоставляем круглосуточную поддержку клиентов по электронной почте и в онлайн-чате.
30-дневную гарантию возврата денег
Если в течение первых 30 дней вы решите, что качество услуг ExpressVPN вас не устраивает, воспользуйтесь нашей гарантией возврата денег и получите всю сумму целиком назад.
Приложения ExpressVPN предназначены не только для компьютеров
Одну подписку можно использовать одновременно на любых пяти поддерживаемых устройствах.
Вы можете установить приложение на сколько угодно устройств. Чтобы подключаться одновременно на более чем пяти устройствах, используйте приложение ExpressVPN для роутеров.
Последние обновленные версии VPN-приложений
- Приложение для Windows Последняя версия: 7.7.11
- Приложение для Mac Последняя версия: 7.5.6
- Приложение для Android Последняя версия: 7.9.8
- Приложение для iOS Последняя версия: 7.6.5
- Приложение для Linux Последняя версия: 2.4.4
- Приложение для Роутеры Последняя версия: 2.2.9