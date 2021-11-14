Лучшая VPN для Nvidia Shield TV Pro
Воспользуйтесь надежной VPN для Shield TV, чтобы свободно работать онлайн.
- Совместимость с Nvidia Shield TV и Shield TV Pro
- Быстрые и стабильные подключения
- Работает в фоновом режиме — достаточно настроить и включить
- Проверенная 30-дневная гарантия возврата денег
- Совместимость с Nvidia Shield TV и Shield TV Pro
- Быстрые и стабильные подключения
- Работает в фоновом режиме — достаточно настроить и включить
- Проверенная 30-дневная гарантия возврата денег
Как начать работу с ExpressVPN на Nvidia Shield в 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN в соответствующем разделе.
Шаг 2
Загрузите и установите приложение ExpressVPN на Shield TV.
Шаг 3
Войдите в учетную запись ExpressVPN, введя свой адрес электронной почты и пароль. Подключитесь к любой безопасной локации VPN-серверов и наслаждайтесь просмотром любимых сериалов.
Видео: как установить VPN на Nvidia Shield
Лучшая VPN для устройств Nvidia Shield TV
Воспользовавшись ExpressVPN, вы сможете мгновенно изменить свой IP-адрес, защитить подключение и безопасно работать онлайн.
ExpressVPN отлично работает с устройствами для просмотра потоковых трансляций на базе Android TV, в том числе со всеми версиями Nvidia Shield TV:
Приставкой Shield TV (2015)
Приставкой Shield TV Pro (2015)
Приставкой Shield TV (2017)
Пультом Shield TV (2019)
Приставкой Shield TV Pro (2019)
ПРИМЕЧАНИЕ. Модель Shield TV 2019 года выпуска не имеет разъема USB-A. Для установки ExpressVPN на этой модели вам потребуется взять карту microSD вместо флэш-диска.
Раскройте все возможности Nvidia Shield с ExpressVPN
Играете ли вы на большом экране или смотрите потоковые трансляции любимых сериалов, вы сможете окружить свое устройство Shield TV полной VPN-защитой и приватностью. Установить ExpressVPN на Shield TV можно всего за пять минут, воспользовавшись этим пошаговым руководством и файлом APK.
Воспользуйтесь VPN для игровой платформы GeForce Now
GeForce Now — это доступная по подписке облачная игровая платформа. Она позволяет играть в более чем 1000 различных игр в потоковом режиме на различных устройствах, в том числе Shield TV, ПК Windows, Mac, iOS и Chromebook.
Направляя онлайн-трафик через зашифрованный туннель, ExpressVPN защищает онлайн-геймеров от ограничений скорости подключения интернет-провайдером. За счет этого снижается пинг, обеспечивается стабильная скорость (не менее 5 Мб/с) и гарантируется комфортный игровой процесс при подключении к онлайн-серверам.
Клиенты любят использовать ExpressVPN на Shield TV
Если кому-то из вас нужен VPN по любой причине, я не могу не порекомендовать этих ребят. Первоклассный сервис, всегда.
@expressvpn обожаю ваш сервис, это просто лучшая и самая быстрая #VPN из всех, с которыми я работал. Спасибо за работу :)
Шикарно! Да, это самый быстрый VPN из всех, с которыми я работал. Мне даже не пришлось отключаться, чтобы поиграть. Разница едва заметна.
Часто задаваемые вопросы
Что такое Nvidia Shield?
Nvidia Shield — это потоковый медиаплеер под управлением ОС Android TV, который подключается к телевизору через разъем HDMI. Он устанавливает соединение с вашей домашней сетью и позволяет играть в Android-игры (например, Minecraft или Fortnite) прямо на экране ТВ, а также смотреть платные и бесплатные потоковые трансляции таких сервисов, как Amazon Prime Video, Netflix, HBO Now, YouTube, Plex и BBC iPlayer.
Можно ли получить доступ к американскому каталогу контента Shield TV с VPN?
Приложения и контент, доступные пользователям Shield TV, зависят от их местоположения. Наиболее полный каталог контента открыт для пользователей с американской учетной записью Google Play. Подключившись к VPN-серверу в США, вы сможете создать такую учетную запись, даже если находитесь за пределами этой страны.
Можно ли использовать ExpressVPN сразу на нескольких устройствах?
Да! Приложения ExpressVPN доступны для различных устройств, в том числе ПК, смартфонов, телевизоров и приставок smart TV, а также для игровых консолей. Вы можете установить приложения ExpressVPN на любое количество устройств и подключить до восьми из них одновременно в рамках одной подписки. Чтобы подключить еще больше устройств сразу, установите ExpressVPN на свой роутер Wi-Fi.
Позволит ли VPN бесплатно использовать GeForce Now?
Нет, сперва вам потребуется оформить отдельную подписку на GeForce Now. В свою очередь, ExpressVPN дополнит вашу подписку на GeForce Now, позволив играть онлайн под надежной защитой.
Ведет ли ExpressVPN журналы действий и подключений?
ExpressVPN — это компания, созданная для защиты приватности и безопасности. Как следствие, мы не ведем и не храним журналы ваших действий и подключений. ExpressVPN также не хранит данные, позволяющие соотнести определенные действия в Сети с конкретным пользователем. Узнайте больше, прочитав политику ExpressVPN в отношении приватности и журналов действий и подключений.
Предоставляет ли ExpressVPN бесплатную пробную версию?
Все учетные записи ExpressVPN защищены надежной гарантией возврата денег. Вы можете использовать все возможности и функции ExpressVPN до 30 дней и, при необходимости, подать запрос на полный возврат денег.
Воспользуйтесь надежной VPN для Shield TV
Если ExpressVPN вам не понравится, мы вернем вам деньги.
Всё честно: воспользуйтесь ExpressVPN для Shield TV уже сегодня, чтобы защитить свое интернет-подключение, и мы предоставим вам 30-дневную гарантию возврата денег.