Как работает VPN на телефоне?

VPN для мобильных устройств — это приложение, которое вы можете загрузить на свой смартфон, улучшив тем самым защиту своей конфиденциальности онлайн и получив возможность обходить цензуру в Интернете.

Загрузив приложение ExpressVPN на свой смартфон, вы сможете подключиться в VPN-серверу в одно касание. После этого приложение будет работать в фоновом режиме, перенаправляя ваш интернет-трафик через зашифрованный туннель и защищая тем самым ваши данные. Даже ваш интернет-провайдер не увидит, что вы делаете онлайн. Кроме того, у вас будет новый IP-адрес, что обеспечит вам более анонимную работу в Сети.

С помощью VPN-сервиса можно получить IP-адрес другой страны. С ExpressVPN вы сможете подключиться к любой из локаций VPN-серверов в 105 странах мира, что откроет вам свободный доступ к сайтам и приложениям, которые могут быть подвержены цензуре или недоступны по иным причинам там, где вы сейчас находитесь.