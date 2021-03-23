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  • Работайте онлайн, общайтесь и обменивайтесь фото безопасно и приватно
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Верните себе свободу в Интернете с надежной VPN для телефонов

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Установите VPN на мобильных телефонах.

Как установить VPN на телефон

  1. Оформите подписку на ExpressVPN.

  2. Загрузите и установите приложение ExpressVPN на свой iPhone или Android.

  3. Подключитесь к любой из наших безопасных локаций VPN-серверов.

  4. Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!

Если вам потребуется помощь, то вы сможете связаться со службой поддержки ExpressVPN в онлайн-чате и по электронной почте.

Загрузите лучший мобильный VPN в Google Play Store. Загрузите лучший мобильный VPN в App Store.

Подключитесь к VPN на телефоне в 3 простых шага

Шаг 1

Шаг 1 подключения VPN.

Для использования VPN просто коснитесь кнопки подключения. Чтобы выбрать другую локацию, коснитесь панели локаций.

Шаг 2

Шаг 2 подключения VPN на мобильном телефоне, настольном компьютере и ноутбуке.

Выберите одну из локаций VPN-серверов во вкладке «Рекомендуемые» или «Все локации».

Шаг 3

Просматривайте Интернет безопасно и без ограничений.

Подключившись, вы сможете смотреть потоковое видео, искать информацию онлайн и скачивать файлы безопасно и конфиденциально.

Преимущества использования VPN на мобильных телефонах.

Как работает VPN на телефоне?

VPN для мобильных устройств — это приложение, которое вы можете загрузить на свой смартфон, улучшив тем самым защиту своей конфиденциальности онлайн и получив возможность обходить цензуру в Интернете.

Загрузив приложение ExpressVPN на свой смартфон, вы сможете подключиться в VPN-серверу в одно касание. После этого приложение будет работать в фоновом режиме, перенаправляя ваш интернет-трафик через зашифрованный туннель и защищая тем самым ваши данные. Даже ваш интернет-провайдер не увидит, что вы делаете онлайн. Кроме того, у вас будет новый IP-адрес, что обеспечит вам более анонимную работу в Сети.

С помощью VPN-сервиса можно получить IP-адрес другой страны. С ExpressVPN вы сможете подключиться к любой из локаций VPN-серверов в 105 странах мира, что откроет вам свободный доступ к сайтам и приложениям, которые могут быть подвержены цензуре или недоступны по иным причинам там, где вы сейчас находитесь.

Мобильный телефон со значком навесного замка.

Почему ExpressVPN — лучший сервис для мобильных устройств

С ExpressVPN вы можете выбирать серверы из обширной сети в 105 странах, которая позволит вам получать доступ к сайтам и приложениям, скрытым цензурой, или недоступным по иным причинам в регионе вашего проживания. Каждый VPN-сервер оснащен нашей уникальной технологией TrustedServer и проверяется независимыми аудиторами, чтобы подтвердить надежность защиты конфиденциальности.

Устройства подключаются к сети ExpressVPN при помощи нашего уникального протокола Lightway, который помогает достичь максимальной скорости и защиты, минимально истощая заряд батареи устройства. Вы сможете быстро и просто настроить приложение ExpressVPN, а если у вас возникнут какие-либо вопросы, наша команда службы поддержки ответит вам в любое время в онлайн-чате.

Зачем использовать VPN на телефоне?

Наши смартфоны стали нашими вернейшими помощниками в любых, в том числе повседневных делах. С их помощью мы общаемся с друзьями и родными, смотрим видео и слушаем музыку, сидим в соцсетях, играем в игры, решаем финансовые вопросы, делаем фото и используем в качестве навигатора. Ваш мобильный трафик содержит огромный объем персональных данных, которые могут быть просмотрены интернет-провайдером, отслежены шпионами и даже проданы — если, конечно, вы не обеспечили себе надежную защиту. ExpressVPN защитит ваши данные всего в одно движение пальца.

Если вы путешествуете в другой стране, то с помощью VPN сможете обойти региональные блокировки доступа, подключившись к серверу в нужной стране. Так вы вернете себе доступ к любимым сайтам и приожениям. Если вы захотите посмотреть фильм или сериал, недоступный к показу в вашем регионе, то VPN поможет справиться и с этой проблемой.

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ЧаВо: VPN для мобильных устройств

Есть ли бесплатные VPN для мобильных устройств?
Как пользоваться VPN для мобильных устройств на ПК?
Могу ли я использовать VPN с мобильным трафиком?
Работает ли VPN в сети 5G?
Нужно ли мне VPN-приложение на смартфоне?
Стоит ли использовать VPN на смартфоне постоянно?
Есть ли у iPhone встроенная VPN-защита?
Стоит ли установить VPN на мой iPhone?
Безопасны ли мобильные VPN?

Ключевые особенности ExpressVPN для смартфонов

Больше локаций VPN-серверов

Подключите свое устройство к огромной сети VPN-серверов в 105 странах мира, в том числе в Британии, США, Канаде и Австралии.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

Русскоязычный интерфейс

Приложение ExpressVPN доступно на русском и еще 17 других языках.

Первоклассное шифрование

Защитите все свои данные с помощью лучшего в своем классе алгоритма шифрования AES-256.

Надежная защита от утечки данных

В приложении по умолчанию включена мощная система защиты от утечки данных, обеспечивающая вам конфиденциальность и безопасность.

Автоподключение при использовании ненадежных сетей Wi-Fi

Настройте автоматическое подключение к VPN при использовании сетей, не отмеченных вами ранее как «надежные».

Помощь прямо в приложении

Вы найдете ответы на самые распространенные вопросы о работе с ExpressVPN прямо в приложении.

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Узнайте, почему пользователи iOS-устройств предпочитают приложение ExpressVPN

Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Отлично обходит цензуру. Приложение для iOS стало работать стабильнее после недавних сбоев.

Roger
Рекомендации от пользователей ExpressVPN.

Я использую ExpressVPN и дома, и на iPad. Никаких проблем не возникало.

Winsor
Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Много использую приложение ExpressVPN в ОАЭ. Претензий нет. Блестяще работает на iPad.

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Почему именно ExpressVPN?

Проверено независимыми экспертами

Независимые эксперты провели тщательнейшие проверки наших приложений и систем и убедились в их защищенности.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Обход ограничений скорости, установленных провайдером

ExpressVPN позволяет обойти ограничения пропускной способности, установленные интернет-провайдером, и забыть про буферизацию.

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Повышенная анонимность

Смените IP-адрес и местоположение устройства, чтобы предотвратить отслеживание метаданных и ваших онлайн-действий.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

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Если вам не понравится ExpressVPN, мы вернем ваши деньги без лишних вопросов. Установите ExpressVPN на свой телефон уже сегодня, воспользовавшись 30-дневной гарантией возврата денег, и работайте онлайн под надежной защитой!

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