Лучшее мобильное VPN-приложение для iOS и Android
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- Работайте онлайн, общайтесь и обменивайтесь фото безопасно и приватно
- Первоклассный VPN-сервис для мобильных устройств с отличной поддержкой
- Совместим со всеми моделями и ОС смартфонов
- Надежная 30-дневная гарантия возврата денег
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Как установить VPN на телефон
Оформите подписку на ExpressVPN.
Загрузите и установите приложение ExpressVPN на свой iPhone или Android.
Подключитесь к любой из наших безопасных локаций VPN-серверов.
Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!
Если вам потребуется помощь, то вы сможете связаться со службой поддержки ExpressVPN в онлайн-чате и по электронной почте.
Подключитесь к VPN на телефоне в 3 простых шага
Шаг 1
Для использования VPN просто коснитесь кнопки подключения. Чтобы выбрать другую локацию, коснитесь панели локаций.
Шаг 2
Выберите одну из локаций VPN-серверов во вкладке «Рекомендуемые» или «Все локации».
Шаг 3
Подключившись, вы сможете смотреть потоковое видео, искать информацию онлайн и скачивать файлы безопасно и конфиденциально.
Как работает VPN на телефоне?
VPN для мобильных устройств — это приложение, которое вы можете загрузить на свой смартфон, улучшив тем самым защиту своей конфиденциальности онлайн и получив возможность обходить цензуру в Интернете.
Загрузив приложение ExpressVPN на свой смартфон, вы сможете подключиться в VPN-серверу в одно касание. После этого приложение будет работать в фоновом режиме, перенаправляя ваш интернет-трафик через зашифрованный туннель и защищая тем самым ваши данные. Даже ваш интернет-провайдер не увидит, что вы делаете онлайн. Кроме того, у вас будет новый IP-адрес, что обеспечит вам более анонимную работу в Сети.
С помощью VPN-сервиса можно получить IP-адрес другой страны. С ExpressVPN вы сможете подключиться к любой из локаций VPN-серверов в 105 странах мира, что откроет вам свободный доступ к сайтам и приложениям, которые могут быть подвержены цензуре или недоступны по иным причинам там, где вы сейчас находитесь.
Почему ExpressVPN — лучший сервис для мобильных устройств
С ExpressVPN вы можете выбирать серверы из обширной сети в 105 странах, которая позволит вам получать доступ к сайтам и приложениям, скрытым цензурой, или недоступным по иным причинам в регионе вашего проживания. Каждый VPN-сервер оснащен нашей уникальной технологией TrustedServer и проверяется независимыми аудиторами, чтобы подтвердить надежность защиты конфиденциальности.
Устройства подключаются к сети ExpressVPN при помощи нашего уникального протокола Lightway, который помогает достичь максимальной скорости и защиты, минимально истощая заряд батареи устройства. Вы сможете быстро и просто настроить приложение ExpressVPN, а если у вас возникнут какие-либо вопросы, наша команда службы поддержки ответит вам в любое время в онлайн-чате.
Зачем использовать VPN на телефоне?
Наши смартфоны стали нашими вернейшими помощниками в любых, в том числе повседневных делах. С их помощью мы общаемся с друзьями и родными, смотрим видео и слушаем музыку, сидим в соцсетях, играем в игры, решаем финансовые вопросы, делаем фото и используем в качестве навигатора. Ваш мобильный трафик содержит огромный объем персональных данных, которые могут быть просмотрены интернет-провайдером, отслежены шпионами и даже проданы — если, конечно, вы не обеспечили себе надежную защиту. ExpressVPN защитит ваши данные всего в одно движение пальца.
Если вы путешествуете в другой стране, то с помощью VPN сможете обойти региональные блокировки доступа, подключившись к серверу в нужной стране. Так вы вернете себе доступ к любимым сайтам и приожениям. Если вы захотите посмотреть фильм или сериал, недоступный к показу в вашем регионе, то VPN поможет справиться и с этой проблемой.
ЧаВо: VPN для мобильных устройств
Есть ли бесплатные VPN для мобильных устройств?
Несмотря на то, что на рынке есть бесплатные VPN-сервисы для мобильных устройств, они не могут сравниться с сервисом ExpressVPN, который обеспечивает высокоскоростные, безопасные и стабильные подключения без ограничения пропускной способности. Мы защищаем ваш интернет-трафик при помощи надежного шифрования, предлагая глобальную сеть серверов с локациями в 105 странах. Также у вас будет доступ к нашей круглосуточной службе поддержки через онлайн-чат и по электронной почте.
Как пользоваться VPN для мобильных устройств на ПК?
Одна подписка на ExpressVPN позволит вам обеспечить VPN-защитой все свои устройства, а не только смартфон! Среди этих устройств могут быть компьютеры, системы Smart TV, медиаплееры для потоковых сервисов, а также игровые приставки. Вы можете установить ExpressVPN на неограниченное количество устройств, а одновременно к сети ExpressVPN вы можете подключить восемь устройств при подписке на 6 и 12 месяцев. При этом можно установить ExpressVPN на свой Wi-Fi-роутер и подключить одновременно еще больше устройств.
Могу ли я использовать VPN с мобильным трафиком?
Да! Вы можете пользоваться ExpressVPN с любым интернет-соединением, будь то домашняя или рабочая Wi-Fi-сеть, общественная Wi-Fi-сеть или мобильная сеть.
Работает ли VPN в сети 5G?
Да! ExpressVPN защищает ваше мобильное соединение в любой из сетей: 3G, 4G и 5G.
Нужно ли мне VPN-приложение на смартфоне?
VPN-приложение позволит вам работать онлайн более безопасным и приватным образом. Подключив свой смартфон к любой из наших локаций VPN-серверов по всему миру, вы сможете скрыть от посторонних IP-адреса вашего устройства, защитить трафик при работе в незащищенных сетях Wi-Fi, а также получить доступ к заблокированным сайтам.
Стоит ли использовать VPN на смартфоне постоянно?
Вовсе не обязательно использовать VPN-подключение круглые сутки, однако это рекомендуется для повышения приватности интернет-трафика и защиты от определенных кибератак.
Есть ли у iPhone встроенная VPN-защита?
Вы можете установить на iPhone VPN-соединение, однако такой формат существенно отличается от работы с VPN-приложением. Фактически, вы все равно будете подключаться к сторонним VPN-серверам — например, ExpressVPN.
Стоит ли установить VPN на мой iPhone?
Да, вам стоит воспользоваться VPN для iPhone, особенно если вы хотите защитить свое интернет-подключение. Зашифровав входящий и исходящий трафик вашего iPhone, VPN-приложение для мобильных устройств защитит ваше интернет-подключение. VPN-приложение для смартфонов также позволит вам получить доступ к заблокированному контенту за счет виртуальной смены местоположения.
Безопасны ли мобильные VPN?
Да, многие VPN-сервисы вполне безопасны и надежны. Они создают зашифрованный туннель между вашим устройством и Интернетом, позволяя работать онлайн более приватным и защищенным образом.
Впрочем, у каждого VPN-сервиса свой предел возможностей. Мы советуем вам воспользоваться сервисом премиум-класса (например, ExpressVPN), который готов предложить мобильное приложение, обеспечивающее максимальную скорость, защиту и стабильность подключения, и не будет при этом ограничивать его пропускную способность. Мы защитим вам трафик с помощью передового алгоритма шифрования и позволим использовать локации в 105 странах мира. Кроме того, у вас будет доступ к службе поддержки в онлайн-чате и по электронной почте в формате 24/7.
Узнайте, почему пользователи iOS-устройств предпочитают приложение ExpressVPN
Отлично обходит цензуру. Приложение для iOS стало работать стабильнее после недавних сбоев.
Я использую ExpressVPN и дома, и на iPad. Никаких проблем не возникало.
Много использую приложение ExpressVPN в ОАЭ. Претензий нет. Блестяще работает на iPad.
Надежная VPN для мобильных устройств
Если вам не понравится ExpressVPN, мы вернем ваши деньги без лишних вопросов. Установите ExpressVPN на свой телефон уже сегодня, воспользовавшись 30-дневной гарантией возврата денег, и работайте онлайн под надежной защитой!