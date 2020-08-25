Установите лучшее VPN-расширение для Safari
Наслаждайтесь безопасной работой с браузером Safari на macOS, iOS и iPadOS, используя лучшую VPN. Измените свое виртуальное местоположение и зашифруйте трафик.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данное расширение в настоящий момент не поддерживается. Пока мы работаем над этим, вы можете воспользоваться нашим расширением для Chrome, Firefox или Edge.
VPN для Safari: функции
Легкость в использовании
Вы можете подключиться к VPN через панель инструментов браузера, и ваше соединение будет мгновенно зашифровано.
Глобальная сеть VPN-серверов
Возможность подключаться к VPN-серверам в 105 странах.
Функция экстренного отключения
Не позволяет интернет-трафику выходить за пределы VPN-туннеля, если ваше VPN-соединение неожиданно прерывается.
Защита от утечки DNS-запросов
Не позволяет интернет-провайдерам и владельцам DNS-серверов отслеживать ваши действия онлайн.
Маскировка местоположения
Изменяет данные геолокации в Safari, чтобы они соответствовали локации VPN-сервера, к которому вы подключены.
Часто задаваемые вопросы
Как начать работу с VPN для Safari?
В настоящий момент ExpressVPN не предлагает VPN-расширение для браузера Safari. Вы можете воспользоваться всеми преимуществами VPN-подключения, установив приложение ExpressVPN на ваш Mac.
Скроет ли VPN мою историю просмотра веб-страниц?
История просмотров, как правило, хранится в самом браузере, и даже VPN не в силах этого изменить. Впрочем, вы всегда можете удалить историю просмотров веб-страниц прямо в Safari.
Доступ к вашей истории просмотров также могут иметь люди и организации, отслеживающие ваше интернет-подключение — например, администратор сети Wi-Fi или интернет-провайдер. ExpressVPN зашифрует весь трафик, проходящий между вашим устройством и серверами ExpressVPN, и тогда никто, в том числе интернет-провайдер и сетевые администраторы, не смогут узнать, какие сайты вы посещали.
Обратите внимание, что история просмотров веб-страниц и история поисковых запросов — это две разные истории. Если вы вошли в свою учетную запись Google и используете поисковую систему сервиса, ваши запросы будут отслеживаться, даже если вы используете VPN. Узнайте, как удалить историю поисковых запросов в Google.
Есть ли бесплатные VPN-сервисы для Safari?
Есть немало бесплатных VPN и прокси-сервисов, однако использовать их не рекомендуется, так как они не способны обеспечить тот же уровень защиты и приватности, что и платные VPN-сервисы. Многие бесплатные сервисы ведут работу совсем не так, как обещают: они оставляют своих пользователей уязвимыми перед сетевыми атаками, а некоторые даже продают персональные данные своих клиентов.
Узнайте больше о том, чем бесплатные прокси-сервисы отличаются от VPN.
Что делать, если Safari не работает с моей VPN?
Обратитесь к вашему поставщику VPN-услуг, если вы столкнетесь с невозможностью использовать этот сервис вместе с Safari. Дело в том, что это может быть вызвано разными причинами, поэтому лучше всего будет обратиться за квалифицированной помощью.
В Safari есть VPN?
Нет, в браузере Safari отсутствуют VPN-функции. Установите приложение ExpressVPN на ваше устройство, чтобы безопасно работать в браузере Safari.
Подключайтесь к нашей глобальной cети VPN-серверов
К вашим услугам доступ к VPN-серверам в 105 странах из любой точки мира. См. полный список локаций VPN-серверов.
Попробуйте VPN-расширение для Safari без всякого риска
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