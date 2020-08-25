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Установите лучшее VPN-расширение для Safari

Наслаждайтесь безопасной работой с браузером Safari на macOS, iOS и iPadOS, используя лучшую VPN. Измените свое виртуальное местоположение и зашифруйте трафик.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное расширение в настоящий момент не поддерживается. Пока мы работаем над этим, вы можете воспользоваться нашим расширением для Chrome, Firefox или Edge.

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Лучшее расширение VPN для Safari.
Особенности VPN для Safari.

VPN для Safari: функции

Легкость в использовании

Вы можете подключиться к VPN через панель инструментов браузера, и ваше соединение будет мгновенно зашифровано.

Глобальная сеть VPN-серверов

Возможность подключаться к VPN-серверам в 105 странах.

Функция экстренного отключения

Не позволяет интернет-трафику выходить за пределы VPN-туннеля, если ваше VPN-соединение неожиданно прерывается.

Защита от утечки DNS-запросов

Не позволяет интернет-провайдерам и владельцам DNS-серверов отслеживать ваши действия онлайн.

Маскировка местоположения

Изменяет данные геолокации в Safari, чтобы они соответствовали локации VPN-сервера, к которому вы подключены.

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Часто задаваемые вопросы

Как начать работу с VPN для Safari?
Скроет ли VPN мою историю просмотра веб-страниц?
Есть ли бесплатные VPN-сервисы для Safari?
Что делать, если Safari не работает с моей VPN?
В Safari есть VPN?

Почему именно ExpressVPN?

Больше локаций VPN-серверов

Подключите свое устройство к огромной сети VPN-серверов в 105 странах мира, в том числе в Британии, США, Канаде и Австралии.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

Функция экстренного отключения Network Lock

Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.

Лучшее в своем классе шифрование

Обеспечьте безопасность и защиту всех своих данных с помощью лучшего в своем классе 256-битного шифрования AES.

Надежная защита от утечки данных

В приложении по умолчанию включена мощная система защиты от утечки данных, обеспечивающая вам конфиденциальность и безопасность.

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Обход ограничений скорости, установленных провайдером

ExpressVPN позволяет обойти ограничения пропускной способности, установленные интернет-провайдером, и забыть про буферизацию.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

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Подключайтесь к нашей глобальной cети VPN-серверов

К вашим услугам доступ к VPN-серверам в 105 странах из любой точки мира. См. полный список локаций VPN-серверов.

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30
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ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Попробуйте VPN-расширение для Safari без всякого риска

Установите расширение ExpressVPN для Safari, воспользовавшись 30-дневной гарантией возврата денег, и защитите свое интернет-соединение!

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