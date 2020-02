ExpressVPN para o iPhone:

Proteção VPN em seu bolso.

O melhor smartphone do mundo precisa da melhor VPN do mundo. Escolha entre 160 localizações de servidor VPN ao redor do mundo para ocultar o endereço IP do seu iPhone, desbloquear sites censurados e proteger os seus dados em redes Wi-Fi não seguras.

A ExpressVPN é compatível com:

iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

A ExpressVPN protege seu iPhone no Wi-Fi, LTE/4G, 3G e em todas as operadoras de dados móveis. Escolha entre os protocolos de criptografia UDP, TCP, IKEv2 e IPsec ou deixe que o aplicativo escolha o que é melhor para você.

Baixe o aplicativo da ExpressVPN para iOS na App Store para uma avaliação grátis de sete dias: