Jak używać ExpressVPN do grania w gry

ExpressVPN oferuje łatwe w użyciu aplikacje ulepszające granie na wielu platformach, jak Windows, Android, Mac i iOS. Możesz też wypróbować aplikację ExpressVPN dla kompatybilnych routerów, co pozwoli Ci zabezpieczyć każde urządzenie w Twojej sieci, w tym konsole do gier, jak PlayStation i Xbox, gdzie nie można bezpośrednio zainstalować VPN.

Jeśli używasz konsoli do oglądania wideo na żywo lub na żądanie, to dołączona usługa ExpressVPN, czyli MediaStreamer może pomóc Ci odblokować to, co chcesz bez buforowania, ale nie zapewni prywatności oraz innych zalet VPN.

Wykorzystaj VPN do grania w najpopularniejsze gry

Dzięki ochronie przed atakami DDoS i redukcji pingów ExpressVPN sprawia, że Twoja gra jest po prostu przyjemniejsza. Działa na komputerach, smartfonach, tabletach i konsolach do gier (za pośrednictwem aplikacji dla routerów), więc nie będziesz mieć problemu z używaniem go do grania w Minecraft, Rain City, Fortnite, Mobile Legends: Bang Bang i PUBG na dowolnym urządzeniu.

Jak VPN obniża ping?

Krótsze trasy połączenia między Tobą a serwerami mogą zmniejszyć czas oczekiwania i ogólny lag. Oznacza to, że pakiety danych mogą szybciej przemieszczać się między Twoim komputerem a serwerem, co zmniejszy zauważalne opóźnienie między Twoim działaniem a tym, co dzieje się w grze - to właśnie daje Ci przewagę. Zazwyczaj połączenie z serwerem VPN, który znajduje się najbliżej serwera gry daje najlepsze wyniki.