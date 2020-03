Serwer proxy czy VPN?

Serwer VPN z technicznego punktu widzenia jest serwerem proxy – pojęcia "VPN" i "proxy VPN" są zamienne – chociaż częściej odnosi się do serwerów HTTPS. Jeśli serwer proxy używa HTTPS (również TLS, a wcześniej SSL), oznacza to, że jest bardzo podobny do VPN, chociaż proxy sieciowe tylko szyfrowałoby ruch sieciowy, podczas gdy VPN przekierowuje i szyfruje wszystkie rodzaje ruchu przez swoje serwery.

Serwer VPN potrzebuje więcej zezwoleń na lokalnym urządzeniu niż proste proxy sieciowe i w wyniku tego zazwyczaj wymaga od użytkowników instalacji oddzielnej aplikacji. Aby jednak używać proxy, możliwe, że każdą aplikację trzeba będzie zainstalować oddzielnie, a zmiana lokalizacji serwera proxy na pożądaną może wymagać całkowitej zmiany konfiguracji.