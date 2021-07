Jak używać VPN z Pokémon Go

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie spodoba Ci się granie w Pokémon Go z ExpressVPN, skontaktuj się z pomocą techniczną w ciągu 30 dni, aby otrzymać pełen zwrot pieniędzy. To naprawdę proste.

* ExpressVPN nie może zagwarantować jakości żadnej aplikacji służącej do fałszowania GPS lub lokalizacji, a także nie może zagwarantować, że Twoje konto Pokémon Go nie zostanie zbanowane, jeśli jej używasz. Zachowaj ostrożność i pobierz ją na własne ryzyko.

Nie powinno się to zdarzyć, o ile łączysz się z VPN przed zmianą lokalizacji GPS swojego urządzenia i uruchomieniem aplikacji Pokémon Go.

Nie z samym ExpressVPN. ExpressVPN pozwala Ci zmienić lokalizację swojego adresu IP , ale Pokémon Go używa Twojej lokalizacji GPS, a nie Twojego adresu IP do określenia Twojej lokalizacji w grze. Aby łapać swobodnie Pokémony, musisz sfałszować swoją lokalizację GPS.

Otwórz aplikację ExpressVPN i wybierz bezpieczną lokalizację serwera VPN, która pokrywa się z lokalizacją GPS wybraną w aplikacji do fałszowania lokalizacji. Użytkownicy mogą zostać zbanowani w Pokémon Go, gdy zmieniają lokalizację GPS bez dodatkowego korzystania z lokalizacji VPN.

Pokémon Go jest niezwykle popularną aplikacją, ale są kraje, które blokują graczom dostęp do niektórych funkcji lub w ogóle uniemożliwiają pobranie jej. Niektóre sieci uniemożliwiają graczom łapanie Pokémonów w szkołach lub kampusach korporacyjnych. Aby odblokować Pokémon Go w tych obszarach, potrzebujesz VPN.

Czy Pokémon Go jest zablokowane w Twoim kraju, regionie lub szkole? ExpressVPN umożliwia Ci dostęp do aplikacji bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

